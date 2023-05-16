Местонахождение и состояние Виктора Бабарико до сих пор неизвестны 16.05.2023, 13:25

Родные и адвокаты политзаключенного ищут его уже 19 дней.

Близкие и адвокаты Виктора Бабарико ищут его уже 19 дней. Его местонахождение и состояние до сих пор неизвестны. Об этом сообщили в штабе Виктора Бабарико.

«Достоверное местонахождение и состояние Виктора Бабарико до сих пор неизвестны. Ни одно учреждение системы Департамента исполнения наказаний МВД, включая подведомственные больницы, не может взять на себя ответственность и подтвердить, что Виктор находится у них», — сообщили в штабе Бабарико.

Сегодня, 16 мая, адвокаты вновь поедут в исправительную колонию №1 города Новополоцка, где формально отбывает наказание Виктор Бабарико, для получения информации. Родственники продолжат добиваться личного приема у начальника Департамента исполнения наказаний МВД.

Как развивалась ситуация с Бабарико

Вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение. Госорганы комментировать ситуацию отказались.

27 апреля штаб Виктора Бабарико сообщил, что политик оставался в больнице, его не собирались куда-либо перевозить, поскольку транспортировка была жизненно опасна. Однако в следующие дни о точном местонахождении Бабарико в его команде не знали, увидеть его не удалось. 29 апреля представитель администрации исправительной колонии заявил, что заключенный Бабарико «жив и здоров» и продолжает отбывать свое наказание. Однако никаких подтверждений этим словам в силовых структурах не привели. 2 мая родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. В приеме отказано.

12 мая правозащитники сообщили, что, по предварительной информации, он больше не числится в своем отряде в ИК-1 в Новополоцке. Позже появилась информация о том, что Виктор Бабарико находится в больнице в СИЗО на Володарского. Но родным ее не подтвердили.

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