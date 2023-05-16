У Соловьева признали бессилие РФ против Украины 16.05.2023, 13:39

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Пропагандисты расстроились после неудачной ракетной атаки на Киев.

Бессилие России против Украины стала признавать даже официальная госпропаганда.

Военкор Стешин на канале у Соловьева уже прямо говорит, что Россия просто ничего не может сделать в ответ на удары со стороны Украины. Сегодняшняя неудачная ракетная атака на Киев только подтвердила эти слова.

Видео с расстроенными российскими пропагандистами опубликовал телеграм-канал «Сеятель ветра».

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