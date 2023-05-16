«Столько денег за ребенка отвалишь, сколько я скажу» 11 16.05.2023, 13:50

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иллюстративное фото

Скандальный случай произошел из-за проблем с велодорожками в Гродно.

В июне 2022 года Алексей как ярый поклонник активного отдыха привычно выехал на велосипедную прогулку. Маршрут, как правило, был одним и тем же, только в этот день поездка закончилась, едва начавшись, и привела к судебному разбирательству.

Алексей объясняет, что любит поездки на велосипеде, но в ближайшем доступе велодорожек у него нет. Поэтому приходится кататься по городским улицам и использовать тротуары, как того и требуют ПДД, рассказывает «Автобизнес».

«Иногда так бывает, что пешеходы жалуются, мол, ездят тут, людей распугивают. Но что нам велосипедистам делать, приходится выслушивать и ехать дальше. Открытые конфликты бывают редко, на моей памяти такое происходило только один раз, но в этот день, увы, дело закончилось не только конфликтом», – вспоминает Алексей.

По словам парня, во время поездки он заметил впереди семейную пару, которая прогуливалась с девочкой, на вид ей было примерно лет восемь.

«Ребенок был активный, то туда побежит, то сюда. По этой причине сильно не разгонялся и взял направление движения чуть правее от них. Но я и предположить не мог, когда до гуляющих пешеходов остался буквально один метр, что девочка резко рванет вправо прямо под колеса моего велосипеда. Столкновение – и мы оба оказались на асфальте.

«Столько денег за ребенка отвалишь, сколько я скажу»

Мать ребенка стала сразу на меня орать и оскорблять на чем только свет стоит, но я решил на это не реагировать, только хуже будет. У девочки заметил рассечение подбородка, и еще она пожаловалась на боль в ноге. Ее родители вызвали наряд милиции, который по приезду стал опрашивать свидетелей, а их было достаточно много. Приехала и бригада скорой медицинской помощи, которая вскоре увезла ребенка вместе с матерью».

Через пару недель Алексею позвонил сотрудник милиции и сказал, что родители пострадавшего ребенка хотят со мной поговорить, я был не против и разрешил оставить им свой номер телефона.

«Позвонила мать девочки, и без всякого «здравствуйте, я такая-то и по такому-то вопросу», с использованием ненормативной лексики стала орать, что я за все отвечу и за все заплачу: «Ты мне столько денег за ребенка отвалишь, сколько я скажу, иначе отправлю тебя в тюрьму». С ее стороны это был уже перебор, после которого я просто положил трубку. Но она снова перезвонила, и выставила мне счет в 2 тысячи рублей, мол, это только моральный вред, еще и за лечение нужно будет заплатить.

Со своей стороны, я готов был ребенку помочь, но, учитывая просто хамское поведение «яжематери», решил, пусть что будет, то будет. Решит милиция меня наказать – значит, так тому и быть, но, как оказалось, у милиции ко мне претензий не было. А вот у родителей девочки претензий было излишне», – говорит Алексей.

Милиция возбуждать уголовное дело не стала

Милиция возбуждать уголовное дело не стала, и на велосипедиста подали заявление в суд. Уже там на Алексея завели уголовное дело по частному обвинению.

Статья 426 УПК: Возбуждение уголовных дел частного обвинения

1. Уголовное дело частного обвинения возбуждается лицом, пострадавшим от преступления, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном процессе либо в случае его смерти – любым из его совершеннолетних близких родственников или членов семьи, законным представителем или представителем юридического лица путем подачи в районный (городской) суд заявления о совершении в отношении его преступления.

«Как сказал мне адвокат, которого пришлось нанять, родители девочки решили привлечь меня к ответственности за умышленное причинение легких телесных повреждений по статье 153 Уголовного кодекса. По этой статье можно «приехать» на один год исправительных работ», – говорит Алексей.

Статья 153 УК: Умышленное причинение легкого телесного повреждения

Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

«Я, конечно, все понимаю, у ребенка травмы, его жаль, но умышленного причинения вреда ребенку с моей стороны не было. Так получилось, так бывает. Кто бы мог подумать, что после произошедшего можно оказаться в суде».

Дела частного обвинения

Есть категории уголовных дел, относящиеся к делам частного обвинения, в том числе и умышленное причинение легкого телесного повреждения. По этой категории дел нужно подавать в суд заявление о возбуждении дела. В заявлении указывается человек, в отношении которого возбуждается дело, указываются свидетели, приводятся доказательства. Тот, кто подал заявление в суд, считается частным обвинителем, а тот, в отношении кого подано заявление, обвиняемым.

Суть таких дел в том, что просто написать заявление и ждать, пока суд будет во всем разбираться, не получится. Заявитель должен доказать виновность обвиняемого.

Из материалов дела:

«Обвиняемый в суде виновным себя в предъявленном обвинении не признал и показал, что 22 июня 2022 г. во время его движения на велосипеде малолетняя девочка неожиданно прыжком пересекла ему путь, он пытался повернуть и затормозить, но не успел, совершил наезд передним колесом велосипеда на ногу девочки, в результате чего она упала на асфальт, видел у нее рассечение на подбородке. У него не было умысла на причинение девочке телесных повреждений.

Так, частный обвинитель в суде показала, что 22 июня 2022 г. она с семьей находилась на улице и услышала плач малолетней дочери, увидела ее лежащей на асфальте около велосипеда рядом с незнакомым мужчиной. Считает, что обвиняемый умышленно причинил телесные повреждения дочери.

Свидетель №1 дал показания, аналогичные показаниям частного обвинителя, полагал, что обвиняемый нарушил правила дорожного движения.

Свидетель №2 в суде показал, что девочка резко двинулась на пересечение траектории движения велосипедиста, который начал тормозить, но не успел и колесом зацепил потерпевшую, которая упала на асфальт и рассекла подбородок. Полагает, что у обвиняемого не было намерения причинить телесные повреждения»

Алексея оправдали, поскольку умысла травмировать девочку у него не было. Однако ее родители оспорили решение в вышестоящем суде. К счастью для Алексея, оправдательный приговор оставили в силе.

Из приговора суда

«Суд дал оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности и с учетом презумпции невиновности пришел к выводу о невиновности А. в умышленном причинении легкого телесного повреждения. При этом суд учел, что в соответствии со ст.16 УПК приговор не может быть основан на предположениях, а сомнения в обоснованности предъявленного обвинения толкуются в пользу обвиняемого».

«Все прошло, но осадок остался. Ведь если бы родители ребенка поняли ситуацию и не хамили, не оскорбляли, то я бы ребенку помог материально, оплатил бы лечение, хоть и не виноват ни в чем. А так, пожинайте, как говорится, плоды своего поведения», – резюмирует Алексей.

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