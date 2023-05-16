Ученые сравнили мозг собак с волчьим и были сильно удивлены 1 16.05.2023, 13:57

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Оказалось, что современные собаки умнее своих предков.

Изучив содержимое черепной коробки 159 пород собак, а также волков, шведские исследователи выяснили, что чем больше питомец отличается от своего дикого предка с генетической точки зрения, тем больше его мозг, пишет New Voice.

Волчий мозг остается в среднем на 24% больше, чем у собаки того же размера. Однако у пород, прошедших наиболее долгий путь селекции ситуация выглядит совсем по-другому.

Полученные шведскими учеными данные свидетельствуют о том, что, хотя приручение собак тысячи лет назад, вероятно, уменьшило некоторые части их мозга, например, те, которые связаны с выбором партнера, хищниками или охотой, современное разведение вызвало некоторый когнитивный рост за последние полтора века.

«Разные породы собак живут на разных уровнях социальной сложности и выполняют сложные задачи, которые, вероятно, требуют больших возможностей мозга», — говорит биолог-эволюционист Николас Колм из Стокгольмского университета в Швеции.

Впрочем, оказалось, что размер мозга не зависит от задач породы. У пастушьих собак он соотносился с размером тела приблизительно так же, как у декоративных.

«Возможно, более сложная социальная среда, урбанизация и адаптация к большему количеству правил и ожиданий вызвали это изменение, затронувшее все современные породы», — размышляет этолог Энико Кубиньи из Университета Этвёша Лоранда в Венгрии.

В будущем шведские ученые планируют расширить исследование и узнать, что на самом деле повлияло на размер мозга собак.

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