Украинские военные из дронов «Пегас» уничтожили российские установки «Змей Горыныч»
- 16.05.2023, 14:09
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Видео из пригорода Бахмута.
Украинские бойцы с помощью дронов «Пегас» уничтожили две российские установки для разминирования «Змей Горыныч».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Федоров показал работу Армии дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощных беспилотников-камикадзе «Пегас» в пригороде Бахмута. При этом дроны приобрели благодаря донатам украинцев через UNITED24.
«Результат - уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых «Змей Горыныч». А еще - 1300 кг тротила», - написал он.
По его словам, оккупанты использовали установки для разминирования поля для наступления и разрушения укрытий украинских военных.
«Теперь «Змей Горыныч» - это кучка старья», - добавил Федоров.