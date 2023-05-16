Украинские военные из дронов «Пегас» уничтожили российские установки «Змей Горыныч» 16.05.2023, 14:09

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Видео из пригорода Бахмута.

Украинские бойцы с помощью дронов «Пегас» уничтожили две российские установки для разминирования «Змей Горыныч».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров показал работу Армии дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощных беспилотников-камикадзе «Пегас» в пригороде Бахмута. При этом дроны приобрели благодаря донатам украинцев через UNITED24.

«Результат - уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых «Змей Горыныч». А еще - 1300 кг тротила», - написал он.

По его словам, оккупанты использовали установки для разминирования поля для наступления и разрушения укрытий украинских военных.

«Теперь «Змей Горыныч» - это кучка старья», - добавил Федоров.

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