В Москве вспыхнул пожар в районе завода «Москвич» 3 16.05.2023, 14:15

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В небо поднялся огромный столб дыма.

В Москве сегодня вспыхнул красный пожар. Возгорание произошло в районе завода «Москвич».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как известно, площадь пожара уже охватила 70 квадратных метров. Тем временем в сети публикуют видео, где можно увидеть огромный столб дыма, поднявшийся в небо.

Некоторые источники пишут, что одноэтажный ангар горит в промышленной зоне на юго-востоке Москвы. Вероятно, там произошло возгорание мусора.

«На улице Южнопортовая, по предварительной информации, горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 70 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - информируют российские Telegram-каналы.

О причинах пожара пока не сообщается.

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