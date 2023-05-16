В Москве вспыхнул пожар в районе завода «Москвич»3
- 16.05.2023, 14:15
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В небо поднялся огромный столб дыма.
В Москве сегодня вспыхнул красный пожар. Возгорание произошло в районе завода «Москвич».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как известно, площадь пожара уже охватила 70 квадратных метров. Тем временем в сети публикуют видео, где можно увидеть огромный столб дыма, поднявшийся в небо.
Некоторые источники пишут, что одноэтажный ангар горит в промышленной зоне на юго-востоке Москвы. Вероятно, там произошло возгорание мусора.
«На улице Южнопортовая, по предварительной информации, горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 70 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - информируют российские Telegram-каналы.
О причинах пожара пока не сообщается.