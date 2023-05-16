закрыть
16 мая 2023, вторник, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гомель атаковали мошки

5
  • 16.05.2023, 14:26
  • 3,810
Гомель атаковали мошки

Настоящий «гнусопокалипсис».

В TikTok появилось огромное количество видео из Гомеля, в которых ситуация напоминает настоящий «гнусопокалипсис». Мошки нападают на людей, перекрывают обзор в машине, а гомельчанам приходится ходить на прогулки в костюме пчеловода, пишет «Беларусь головного мозга».

Из-за нашествия насекомых специалисты рекомендуют по возможности исключить пребывание вблизи водоемов или надевать одежду, максимально закрывающую открытые участки тела, а также использовать репелленты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»