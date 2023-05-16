Гомель атаковали мошки 5 16.05.2023, 14:26

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Настоящий «гнусопокалипсис».

В TikTok появилось огромное количество видео из Гомеля, в которых ситуация напоминает настоящий «гнусопокалипсис». Мошки нападают на людей, перекрывают обзор в машине, а гомельчанам приходится ходить на прогулки в костюме пчеловода, пишет «Беларусь головного мозга».

Из-за нашествия насекомых специалисты рекомендуют по возможности исключить пребывание вблизи водоемов или надевать одежду, максимально закрывающую открытые участки тела, а также использовать репелленты.

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