«Ник и Майк»: На мумии меньше ретуши, но дышит едва 2 16.05.2023, 14:52

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На случай смерти Лукашенко у хунты нет вменяемого плана.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня пресс-служба Лукашенко показала второе видео с едва живым диктатором. На видео Лукашенко с трудом дышит, ему тяжело разговаривать.Также у диктатора перебинтована рука.

Телеграм-канал «Ник и Майк» прокомментировал состояние Лукашенко и «проколы» его пропаганды:

— День второй явления на публике. К слову, за вчерашнее фото мумии, которое породило массу мемов, никто не пострадал, если не считать много нецензурных выражений в адрес Эйсмонт. Хотя по дворцовым меркам это уже много, как и опала на некоторое время. Косяк не первый, но каждый может стать последним. Тем более, что сегодня тоже был. Нафантазировали товарооборот в 400 млрд долларов (уже исправили, но скрины никуда не исчезают).

Сегодня меньше ретуши. Но также мало движений. Тот же осипший голос и тяжелое дыхание. В общем, систему тряхнуло. Как и самого синепалого. Но это еще не ее крах.

Какие-то разговоры, запущенные событием, уже не остановить. В том числе в Кремле, что ничего хорошего для синепалого и его хунты не сулит. Нужна преемственность, стабильность и консервация. А еще нужна управляемость, которой на все 100 процентов нет. Наблюдаем за телодвижениями дальше.

Тем временем нельзя забывать о тех, чье отсутствие действительно имеет значение. О политзаключенных, от которых информация доходит отрывочно и с опозданием на три месяца. К сожалению, пока у них шансов умереть в застенках хунты намного выше, чем у синепалого. Николай Статкевич, Сергей Тихановский, Дмитрий Бабарико, Григорий Костусев, Александр Федута и тысяч иных - вот, кто должен быть в фокусе внимания.

Определенно они заслуживают большего, чем символическое внимание 21 мая. Это может быть минимум, ниже которого нельзя опускаться. Есть лишь один позитив во всей ситуации: на случай болезни или смерти диктатора планов нет и у хунты. А это уже небольшой простор для айкидо.

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