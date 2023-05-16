Дальность больше, чем у HIMARS: Британия передает Украине уникальное оружие 16.05.2023, 14:57

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иллюстративное фото: LPhot Ben Corbett/Royal Navy

Его быстро разработали и адаптировали для потребностей ВСУ.

Британия отправит Украине сотни дронов-камикадзе, которые изготовили по заказу. Беспилотники имеют вдвое больший радиус действия, чем установки HIMARS.

Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что дроны-камикадзе имеют радиус действия более 200 км - это более чем вдвое превышает дальность установок HIMARS.

Источники по обороне сообщили, что основной задачей дронов является перевозка боеприпасов.

«Их быстро разработали и адаптировали по значительно более низким затратам, чем другие», - сказали источники, добавив, что «они обладают эффектом, сравнимым с артиллерийским снарядом».

Источник сообщил, что секретность поставок объясняется коммерческой тайной, поскольку дроны все еще находятся на поздних стадиях закупок. При этом подчеркивают, что они будут поставлены Украине в ближайшие месяцы.

Сообщается, что в начале этого года компания оборонных технологий из Гемпшира QinetiQ работала с Минобороны Британии над программой беспилотников, чтобы «дать рекомендации по беспилотным летательным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными».

QinetiQ сообщает, что один из тестовых проектов включал напечатанное на 3D-принтере дельтаобразное крыло дрона-камикадзе. При этом ничего не указывало на то, что это оружие, закупленное для Украины.

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