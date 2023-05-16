Навязчивый Мишка Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

16.05.2023, 15:17

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Кое-что Дмитрий Анатольевич упустил в своем комментарии.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает большим достижением спецоперации, что «теперь все государства - члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России».

Ну, слава Богу. Наконец-то стала понятна цель предпринятого действа – превратиться в ночник на столике у стран НАТО и утренний будильник на тумбочке. Чтобы помнили – есть на планете великие геополитические хулиганы.

Но кое-что Дмитрий Анатольевич упустил в своем комментарии. Что же снится странам НАТО? Что происходит в промежутке между отходом ко сну и пробуждением? Можно допустить, что это российский подвыпивший Мишка, пришедший на прием западных лидеров без брюк, но зато в каске, пристающий к участникам со словами: «Ты меня уважаешь?». Это, действительно, страшно. Не один лидер страны НАТО, должно быть, просыпался ночью в ужасе.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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