закрыть
16 мая 2023, вторник, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Навязчивый Мишка

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 16.05.2023, 15:17
  • 1,236
Навязчивый Мишка

Кое-что Дмитрий Анатольевич упустил в своем комментарии.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает большим достижением спецоперации, что «теперь все государства - члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России».

Ну, слава Богу. Наконец-то стала понятна цель предпринятого действа – превратиться в ночник на столике у стран НАТО и утренний будильник на тумбочке. Чтобы помнили – есть на планете великие геополитические хулиганы.

Но кое-что Дмитрий Анатольевич упустил в своем комментарии. Что же снится странам НАТО? Что происходит в промежутке между отходом ко сну и пробуждением? Можно допустить, что это российский подвыпивший Мишка, пришедший на прием западных лидеров без брюк, но зато в каске, пристающий к участникам со словами: «Ты меня уважаешь?». Это, действительно, страшно. Не один лидер страны НАТО, должно быть, просыпался ночью в ужасе.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»