Белорус открыл компанию в Литве, но на родине своеобразно «оценили» бизнес-идею 16.05.2023, 15:19

1,030

Теперь предприниматель под «уголовкой».

На белоруса, который в 2018 году открыл в Литве компанию и поставлял через нее в нашу страну металлорежущий инструмент, завели уголовное дело. Это следует из сообщения Госконтроля.

В ведомстве заявляют, что усмотрели в работе минской компании необоснованное посредничество и уклонение от уплаты налогов при поставках продукции для промышленных предприятий.

«Учредитель и фактический руководитель общества на протяжении 2019−2022 годов для минимизации налоговых обязательств организовал и использовал „серую“ схему по приобретению на территории Евросоюза металлорежущего инструмента с использованием посреднических структур», — сообщает Госконтроль.

В ведомстве уточняют, что бизнесмен в 2018 году зарегистрировал в Литве частную фирму, он был ее учредителем и директором.

«А в 2020 году инициировал регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя одного из членов своей семьи. Впоследствии при достижении договоренностей с иностранными производителями о приобретении инструмента документально его поставка оформлялась в адрес указанных посредников, которые в свою очередь, применив наценку, поставляли его в адрес столичной компании», — сообщает КГК.

В министерстве добавляют, что закупкой товаров занимались работники минской компании, а не посредников. В КГК считают, что посредники «были искусственно включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи и увеличения конечной стоимости товаров».

На бизнесмена завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. Проверяющие насчитали, что «были завышены затраты на сумму более 520 тыс. рублей, а сумма неуплаченного налога на прибыль составила свыше 95 тыс. рублей».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».