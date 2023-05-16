Под Минском продают инстаграмный мини-дом в котором можно жить постоянно 7 16.05.2023, 15:35

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Как он устроен и сколько стоит?

Этот домик на загородном участке под Минском появился всего за один день — его просто привезли и установили на фундамент. Несмотря на свои скромные размеры, в нем с комфортом может жить молодая семья. По удобству он мало уступает квартире-студии в условном Минск Мире — и там, и там небольшое пространство разделено на санузел и одну общую комнату, пишет realt.by.

Правда, в нашем случае владельцы получают еще и просторную крытую террасу и живописный вид через панорамные окна. Интересно, будет ли такой домик дешевле квартиры?

Владельцы участка под Минском в будущем рассчитывают построить на нем большой дом, но пока решились на компактное строение. Во-первых, его можно использовать как дачу в любую пору года. Во вторых — ввести в эксплуатацию как жилой дом.

Таким образом решается проблема с нормативными сроками строительства. Дело в том, что по правилам застройщик должен за три года построить дом, иначе участок будет изъят.

Модульный дом-студия хороший вариант для тех, кто по разным причинам не укладывается в нормативные сроки — возводится буквально за пару дней, стоит гораздо дешевле полноценного коттеджа. Главная проблема заключается в том, признает ли исполком это строение жилым?

— Раньше для регистрации дома кроме состава помещений, наличия коммуникаций важна была и его площадь — от 30−35 квадратов, — говорит Кирилл Лущик, директор компании «Ярнi». — Сейчас правила изменились и строить на своем участке можно даже без проекта. Но в райисполкомах по разному относятся к приемке в эксплуатацию — не везде признают мини-дома за полноценное жилье. В нашем случае заказчики перестраховались и сначала выяснили у чиновников, при каких условиях им зарегистрируют дом. Там сказали, что в проект нужно добавить прихожую, санузел и кухню с подключенной плитой. Потом, когда появится основной, этот будет использоваться как гостевой.

В остальном считать дом неполноценным жильем нет оснований — несмотря на размеры 19 м2, в нем есть все для жизни молодой семьи: общая комната-студия с кухней, санузел с унитазом, душевой и умывальником. Вы удивитесь, но при желании в доме помещается вся необходимая бытовая техника — посудомойка, стиральная машина, холодильник.

Внутри стены обшиты имитацией бруса, потолок — вагонкой «Штиль», на полах — ламинат. Санузел частично облицован плиткой.

Дом на производстве укомплектован электропроводкой в металлических рукавах с ПВХ-оплеткой, электрощитком с автоматами и УЗО.

Все благодаря утеплению — в стенах, кровле и полах заложено 200 мм минваты. В стенах можно было сделать 150 мм и сэкономить долларов 500, но заказчики посчитали, что такая экономия им погоды не сделает, зато можно будет приезжать в дом даже зимой. Сэкономить можно было и на окнах — стандартные обошлись бы дешевле. Здесь же — панорамное остекление с дорогими стеклопакетами. И, если честно, то с маленькими окнами дом бы выглядел не так современно.

Дом собирался на производстве и на участок прибыл с чистовой отделкой, окнами и дверями. В цеху были смонтированы внутренняя часть канализации и водопровода — на участке трубы просто подключили к внешним коммуникациям.

С бытовкой этот дом сравнивать неуместно — при столь скромных размерах архитектурный облик не лишен шарма. На внешний вид положительно влияет Г-образная терраса под одной крышей и реечным ограждением. По площади она примерно такая же, как и остальной дом.

Снаружи дом зашит фасадной доской, покрашенной в темно-серый. Он отлично сочетается со светло-коричневым цветом настила террасы и подшивки крыши.

Дом, конечно же, дешевле квартиры студии — обошелся в 22 500 долларов. Можно предположить, что если строить что-то подобное своими руками, то выйдет дешевле.

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