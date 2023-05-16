Эксперт: Удар, о котором грезят российские пропагандисты, стал невозможен 4 16.05.2023, 15:47

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Как система Patriot разрушила российский миф.

В ночь на 16 мая российские войска запустили по Украине 18 ракет, среди которых было 6 гиперзвуковых «Кинжалов». Все они сбиты — утверждают в Воздушных силах Украины (отвечают также за ПВО и ПРО).

Впервые представляя «Кинжал» в 2018 году, Путин говорил, что ракета может «гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы ПВО и ПРО». То же самое сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в августе 2022 года — после того, как «Кинжал» трижды применили в Украине. При одной из этих атак новейшая ракета разнесла базу отдыха под Одессой, пишет Telegram-канал «Можем Объяснить».

В апреле 2023 года Украина получила американский зенитно-ракетный комплекс Patriot (на фото справа) самой современной модификации (PAC-3). Помимо самолетов, он может сбивать крылатые и баллистические ракеты. 4 мая Patriot впервые сбил российский «Кинжал».

«Ответка» от Минобороны РФ: сегодня военное ведомство в ежедневной сводке сообщило, что ударом «Кинжала» уничтожен ЗРК Patriot в Киеве. Это звучит как попытка реабилитироваться за потери ценных ракет.

Россияне лукавят, говоря о «гиперзвуковом Кинжале», — объясняет «МО» летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. «Эта ракета имеет гиперзвуковую скорость только на первом участке полета — на высоте около 20 км. При снижении скорость падает из-за торможения о плотные слои атмосферы. При заходе на цель она составляет не более 2-3 Махов — такой снаряд вполне по силам для ЗРК Patriot, особенно если комплекс находится недалеко от предполагаемой точки прицеливания».

После появления Patriot в Киеве удар по «центру принятия решений», которым давно грезят российские пропагандисты, стал невозможным, резюмирует военный эксперт.

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