Президент ЮАР заявил, что Зеленский и Путин согласились принять африканскую миссию

Президент ЮАР заявил, что Зеленский и Путин согласились принять африканскую миссию2
- 16.05.2023, 16:28
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Она якобы будет разрабатывать «мирный план».
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и российский диктатора Владимир Путин согласились принять группу африканских лидеров для потенциального «мирного плана» урегулирования развязанной РФ полномасштабной войны.
Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с президентом Украины и главой Кремля, сообщает Reuters во вторник, 16 мая.
«Успех инициативы будет зависеть от дальнейших переговоров», — сказал Рамафоса.
По его словам, «мирный план» поддержали лидеры Синегала, Уганды и Египта. Также президент Южно-Африканской Республики заявил, что ООН, Великобритания и США знают о разработке инициативы, а Вашингтон и Лондон выразили «осторожную» поддержку.