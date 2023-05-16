Президент ЮАР заявил, что Зеленский и Путин согласились принять африканскую миссию 2 16.05.2023, 16:28

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Она якобы будет разрабатывать «мирный план».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и российский диктатора Владимир Путин согласились принять группу африканских лидеров для потенциального «мирного плана» урегулирования развязанной РФ полномасштабной войны.

Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с президентом Украины и главой Кремля, сообщает Reuters во вторник, 16 мая.

«Успех инициативы будет зависеть от дальнейших переговоров», — сказал Рамафоса.

По его словам, «мирный план» поддержали лидеры Синегала, Уганды и Египта. Также президент Южно-Африканской Республики заявил, что ООН, Великобритания и США знают о разработке инициативы, а Вашингтон и Лондон выразили «осторожную» поддержку.

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