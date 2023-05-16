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В Новополоцке мужчина стрелял из пневматики по детям

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  • 16.05.2023, 16:33
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В Новополоцке мужчина стрелял из пневматики по детям

Как оказалось, такой поступок для мужчины не первый.

В Новополоцке мужчина стрелял из пневматического пистолета по детям, его задержали, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Всего мужчина произвел не менее пяти выстрелов, в результате чего двое школьников 9 и 11 лет получили телесные повреждения. Стрелком оказался 41-летний местный житель.

Как сообщают силовики, в тот день мужчина играл в какие-то компьютерные игры, а после взял пиво и вышел на балкон квартиры. Вскоре его внимание привлекли дети.

Как оказалось, такой поступок для мужчины не первый: месяц назад он ночью обстрелял машины на парковке.

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