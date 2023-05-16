Александр Фридман: Лукашенко пришлось показать после шумихи в РФ 16.05.2023, 16:41

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Александр Фридман

Затягивать дальше было нельзя.

Историк и политический обозреватель Александр Фридман у себя в Telegram-канале подметил, что вчерашние кадры с Лукашенко очень напоминают позднего Брежнева.

Сайт Charter97.org решил уточнить у эксперта, в чем он видит главные сходства:

— Мое сравнение было направлено на то, что это вызывает похожие ассоциации. Когда выходит больной человек, ему явно нездоровится, но он вынужден присутствовать на публике, превозмогая свое состояние. Именно в такой ситуации находился Леонид Брежнев после перенесенных инсультов. Он тоже внешне производил впечатление нездорового человека, который со своего поста не уходит, ведь особо некуда да и государственные дела не позволяют.

Примерное такое же впечатление и ассоциации вызвал Лукашенко. В моем сравнении речь шла скорее не о каком-то сопоставлении двух личностей, персонажей и их политики, а визуальные ассоциации от ситуации. Конечно, это разительно отличается от того Лукашенко, который вел себя активно и динамично.

— Почему режим и его медийная обслуга так неуклюже реагируют на такие критические моменты?

— Думаю, что у них особо и выбора не было. Пауза откровенно затянулась. Не реагировали они потому, что тема для них неприятная. Рассуждать о состоянии здоровья Лукашенко — табу. Но дискуссии ведутся, реагировать, что-то показывать надо было. Для них самым неприятным, что только можно представить в этой ситуации, было то, что пришли комментарии из России. Там эта тема поднялась.

Думаю, они и показали Лукашенко, чтобы отреагировать на шумиху, которая идет в РФ. Если уже даже Песков вынужден был что-то говорить о состоянии здоровья Лукашенко, то как же они будут молчать. Затягивать дальше было нельзя.

С другой стороны, думаю, что вполне он мог рваться, чтобы показать, что еще «сильный», «присутствует». Для него самого неприятны разговоры о том, что он уходит на покой, уже нежилец. На мой взгляд, в этой системе по-прежнему все решает он и решение показаться было принято им. Его же окружение было просто пассивным исполнителем.

— Белорусский диктатор в последнее время пробовал отладить механизм передачи власти. Однако мы видим, что в персоналистических режимах зачастую после ухода правителя, как это было в Казахстане и Узбекистане, вся система рушилась. Как вы видите этот процесс в Беларуси?

— Начнем с того, что я все-таки не верю, что он целенаправленно готовит операцию «преемник». Лукашенко вынужден об этом задумываться и эта мысль ему предельно неприятна. Те варианты, которые у него вырисовываются, они не очень хорошие для него, Лукашенко не верит, что они могут быть реализованы.

Мысль о том, что в какой-то момент он у власти находится не будет, а будет зависеть от других людей и их воли, ему предельно неприятна. Лукашенко эту мысль от себя всячески отталкивает, а если и задумывается, то решение не принимает. Связано это с тем, что варианты ненадежные.

Есть же два варианта, которые мы знаем в постсоветском пространстве. Ведь Лукашенко не смотрит глубоко в историю, не анализирует азиатские или африканские режимы, где традиции с назначением преемника существуют. У него горизонт предельно узкий, постсоветский.

В общем, есть два примера, которые можно действительно назвать полностью успешными. Это передача власти в Азербайджане от Гейдара Алиева — Ильхаму Алиеву и новейший туркменский пример — Гурбангулы Бердымухамедов — Сердару Бердымухамедову.

К слову, туркменский пример довольно рано еще оценивать. Потому что Сердар не так давно находится у власти. Так или иначе, там передача власти не привела к разрушению системы и к демонтажу образа правителя, который находился у власти до передачи.

Остальные примеры, которые есть и на которые Лукашенко вынужден ориентироваться, гораздо менее успешны. Даже такие зубры политики, как Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев, просчитались. Ельцин в какой-то степени просчитался, потому что гарантии личной безопасности ему и его окружению были обеспечены и соблюдены, но политика Ельцина была уничтожена. Путин пошел другим путем.

В случае Назарбаева там идет и отстранение его бывший людей от власти, и демонтаж культа личности, и другая политика в целом. Поэтому казахский опыт вряд ли с точки зрения Назарбаева можно назвать успешным. Лукашенко, видя эти примеры, понимает, что скорее наилучшие гарантии дает именно передача власти от отца к сыну, но в этом и заключается его проблема.

Такой вариант у него есть, сыновья присутствуют, более того, Виктор Лукашенко с серьезным аппаратным опытом, уже далеко не младенец. Если так рассуждать, то он должен был быть фаворитом, но, как мне представляется, сам Лукашенко именно Виктора всерьез не рассматривает. Наверное, считает, что он не обладает лидерскими качествами и харизмой для того, чтобы управлять государством.

Фаворитом мог быт стать Николай Лукашенко, но и тут Лукашенко-старший это тоже понимает, как мне кажется, у него просто нет времени, чтобы подготовить Николая в качестве преемника. Несмотря на то, что ему дают образование и прочее, он слишком молод для того, чтобы стать преемником.

Еще один момент, который я бы не стал сбрасывать со счетов. Те государства, о которых мы говорили и где функционирует передача власти по наследству, фактически не европейские. Европейское влияние на Беларусь очевидно, несмотря на то, что Лукашенко всячески пытается вырвать ее из культурного и политического европейского пространства.

Думаю, что даже сторонники Лукашенко не готовы принять передачу власти от Лукашенко-1 к Лукашенко-2. На мой взгляд, этот вариант в Беларуси не пройдет. Лукашенко приходит к дилемме. Он не может передать тому, кому было бы передать надежнее всего, а тем, кому можно было бы передать, то полного доверия, уверенности, что система сохранится, а Лукашенко никакие негативные последствия не ожидают, — уверенности нет. В таких условиях он будет держаться до последнего, формализованной передачи им власти преемнику или преемнице не будет. По крайней мере, я пока таких тенденций сейчас не вижу.

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