Что за секретные дроны получит ВСУ от Великобритании?
- 16.05.2023, 16:52
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Telegraph узнало детали.
Великобритания отправит Украине сотни ударных дронов-камикадзе, радиус действия которых вдвое больший, чем у HIMARS, пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, беспилотники изготовленных на заказ для поддержки Киева на поле боя с оккупационной армией РФ.
Источники в британском оборонном ведомстве сообщили, что основной задачей дронов-камикадзе является перевозка боеприпасов.
«Их быстро разработали и адаптировали по значительно более низким затратам, чем другие», — отметили собеседники издания. Они добавили, что дроны обладают эффектом, сравнимым с артиллерийским снарядом.
Секретность поставок объясняется коммерческой тайной, так как процесс их получения находится на поздних стадиях закупок.
В Украину дроны будут поставлены в течение нескольких месяцев.
Издание также сообщило, что в начале текущего года компания оборонных технологий из Гемпшира QinetiQ работала с Минобороны Британии над программой беспилотников, чтобы «дать рекомендации по беспилотным летательным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными».
Один из тестовых проектов включал напечатанное на 3D-принтере дельтаобразное крыло дрона-камикадзе. При этом не говорилось, что беспилотники будут закупаться для нужд ВСУ.
15 мая в правительстве Британии сообщили, что Лондон передаст Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут летать более чем на 200 километров. Детали не уточнялись.