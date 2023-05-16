Что за секретные дроны получит ВСУ от Великобритании? 16.05.2023, 16:52

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Telegraph узнало детали.

Великобритания отправит Украине сотни ударных дронов-камикадзе, радиус действия которых вдвое больший, чем у HIMARS, пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, беспилотники изготовленных на заказ для поддержки Киева на поле боя с оккупационной армией РФ.

Источники в британском оборонном ведомстве сообщили, что основной задачей дронов-камикадзе является перевозка боеприпасов.

«Их быстро разработали и адаптировали по значительно более низким затратам, чем другие», — отметили собеседники издания. Они добавили, что дроны обладают эффектом, сравнимым с артиллерийским снарядом.

Секретность поставок объясняется коммерческой тайной, так как процесс их получения находится на поздних стадиях закупок.

В Украину дроны будут поставлены в течение нескольких месяцев.

Издание также сообщило, что в начале текущего года компания оборонных технологий из Гемпшира QinetiQ работала с Минобороны Британии над программой беспилотников, чтобы «дать рекомендации по беспилотным летательным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными».

Один из тестовых проектов включал напечатанное на 3D-принтере дельтаобразное крыло дрона-камикадзе. При этом не говорилось, что беспилотники будут закупаться для нужд ВСУ.

15 мая в правительстве Британии сообщили, что Лондон передаст Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут летать более чем на 200 километров. Детали не уточнялись.

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