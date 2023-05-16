Валерий Карбалевич о болезни Лукашенко: Есть два сигнала для общества и режима 16.05.2023, 17:04

1,654

Валерий Карбалевич

Факт болезни невозможно было скрыть.

Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал для «Зеркало» ситуацию вокруг болезни Лукашенко. Эксперт видит два сигнала, которые получает, с одной стороны, общество, с другой — функционеры и окружение политика. Первый из них связан с самим фактом болезни Александра Лукашенко.

— Факт болезни невозможно было скрыть — и месседж получили такой, что власть Лукашенко, существование его режима имеет свои пределы. Этот сигнал дает основания задуматься. Самым выразительным представлением этой ситуации был пост в Facebook провластного пропагандиста Шпаковского, который заявил, что эпоха Лукашенко заканчивается. Это очень точная формулировка того, о чем сейчас думает номенклатура, какой сигнал она получила от этой ситуации с болезнью.

Отдельно, по мнению Валерия Карбалевича, стоит рассматривать появление Лукашенко на публике.

— Тут сигнал другой: Лукашенко очень болезненно воспринял ажиотаж, который появился в негосударственных медиа по поводу его здоровья. Эта ситуация настолько болезненная, что он и его окружение стремились показать, что его властный статус никуда не делся, он сохраняется — чтобы никто не подумал чего-то нехорошего.

Он приводит в пример то, как подавались общественности выступления Романа Головченко и Виктора Хренина: каждый раз чиновники делали акцент на том, что говорят по поручению Александра Лукашенко. Это делалось для того, чтобы «понимали, что он не преемник, что это не новый начальник в стране — а просто инструмент в руках Лукашенко».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».