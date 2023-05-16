Истребители танков, дальнобойные ракеты и не только: что получат ВСУ после поездки Зеленского в Европу 3 16.05.2023, 17:14

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Три дня, которые сделали украинскую армию сильнее.

В ходе своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с лидерами вышеперечисленных стран. Также он наблюдал за подготовкой украинских защитников и осмотрел военную технику, которую уже используют или будут использовать ВСУ.

«Три долгих дня — и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен — гораздо сильнее. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: больше нового, мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки», — подчеркнул президент Украины.

Сайт Charter97.org посмотрел, какое оружие получат ВСУ после поездки Зеленского в Европу.

Германия

14 мая президент Украины встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе совместной пресс-конференции глава немецкого государства пообещал Киеву крупнейший пакет вооружений с начала российского вторжения, размер которого должен составить 2,7 млрд евро. Согласно данным издания Spiegel, Украина получит:

20 бронетранспортеров Marder;

30 танков Leopard 1;

18 колесных гаубиц;

4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM;

12 пусковых установок IRIS-T-SLS;

сотни управляемых ракет для вышеупомянутой системы;

и прочее.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Соединенные Штаты Америки уже доставили в Германию 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных ВСУ.

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Великоритания

Авторитетное издание The Telegraph 15 мая сообщило, что Британия отправит Украине сотни дронов-камикадзе, которые изготовили по заказу Киева. Беспилотники имеют вдвое больший радиус действия, чем установки HIMARS.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет, предоставив украинским силам новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск.

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км — это чуть меньше дальности американских армейских тактических ракетных систем класса «земля-земля» или ATACMS, о которых Украина давно просила.

Как отмечается в публикации, критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины.

Также Лондон заявил, что работает над предоставлением истребителей F-16 Украине.

Самолет F-16 – легкий многоцелевой истребитель из США четвертого поколения. F-16 был создан еще 48 лет назад, но благодаря своим постоянным модернизациям он до сих пор остается основой воздушных сил многих стран мира.

Франция

Как свидетельствует совместная декларация Украины и Франции по итогам встречи Зеленского и Макрона, которую опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины, в ближайшие недели Париж передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC.

AMX-10RC – французский тяжелый бронеавтомобиль, популярно именуемый «колесным танком», хотя это не вполне корректное определение. Главным достоинством этой техники является ее высокая мобильность и огневая мощь, сопоставимая с танком, но при крайне слабом уровне бронирования.

Также Эммануэль Макрон заявил, что украинские пилоты будут проходить обучение во Франции, оно может начаться уже «сейчас».

«Мы открыли двери для обучения пилотов. Будем это делать с несколькими другими европейскими странами. Также ведутся переговоры с американцами. Обучение может начаться сейчас», – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что Украина получит новую партию боеприпасов. Он не рассказал детали, отметив лишь, в частности, что Франция отправит ракеты, дальность действия которых «позволит Украине сопротивляться».

Италия

После переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони Зеленский заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

Итальянское издание La Stampa в понедельник, 15 мая, сообщило, что Украина получила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия SAMP/T, который обещали передать Франция и Италия.

Комплекс SAMP/T — противоракетная система, предназначением которой является защита поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также тактических баллистических ракет.

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км.

Кроме того, он способен сражаться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 километров.

Вес боевой части — 20 кг, стартовая масса — 450 кг. SAMP/T находится на вооружении Италии, Франции и Сингапура.

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