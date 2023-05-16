Toyota возродит свой культовый спорткар

Toyota возродит свой культовый спорткар2
- 16.05.2023, 17:14
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Стали известны первые подробности.
Toyota планируют возродить свой культовый спорткар Celica. Модель может получить преемника в виде заряженного электромобиля. Об этом рассказали на сайте Best Car Web.
Новый глава Toyota Кодзи Сато и председатель правления Акио Тойода поделились своими идеями относительно новой Celica. Тойода подчеркнул, что хочет «возродить модель в будущем».
Toyota собираются расширить количество спортивных моделей GR. Впервые заряженные версии могут получить полностью электрические модели бренда.
Пока неизвестно, будет ли новая Celica предлагаться в стандартной версии или только в спортивной модификации GR как GR86 и GR Supra. Инсайдеры отметили, что спорткар получит новый дизайн, но сохранит узнаваемость модели прошлых поколений.
Напомним, что Toyota Celica выпускалась с 1970 по 2006 год. Всего существовало семь поколений модели.
Toyota Celica прославилась благодаря успешным выступлениям в чемпионате мира по ралли. Пятое и шестое поколение модели предлагалось с системой полного привода, которая была полезна во время гонок.