ЦРУ и россияне 2 Андрей Окунь

16.05.2023, 17:26

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В российской «элите» многие выступают против войны.

Месяц назад ЦРУ создало русскоязычный телеграм-канал, и сегодня в нём опубликовали два видеоролика, в которых россиянам предлагают работать на американскую разведку.

«Люди, которые вас окружают, возможно, не хотят слышать правду. Мы хотим», - говорится в конце одного из видео.

Центральное разведывательное управление США предложило военным, дипломатам, учёным и всем, кто обладает информацией о российской экономике и высшем руководстве страны, делиться с ними данными.

Я уже неоднократно писал, что в российском государстве мало ярых патриотов и верноподданных Путину. На вершине власти находятся почти такие же люди, как и мы с вами, только более жестокие и беспринципные. Им бы просто зарабатывать на беспечную жизнь, а тут война, какие-то угрозы, санкции.

Начальство не привыкло жить в состоянии постоянного напряжения, поэтому неудивительно, что, по мнению сотрудников ЦРУ, в потенциальной целевой группе могут быть «тысячи или даже десятки тысяч россиян».

Набор агентуры в американскую разведку уже проходил в прошлом году. В тот раз, как сообщил «Голосу Америки» анонимный источник, вербовка увенчалась удивительным успехом, но теперь агитация может дать ещё больший результат. И не потому что в российской «элите» многие выступают против войны, а потому что ЦРУ предлагает этим людям пути выхода из личного кризиса.

В новой вербовке самая важная фраза именно эта: «Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами. Защищать всех, кто с нами работает, по всему миру — это наш профессиональный долг».

За последний год ситуация на фронте ведь изменилась кардинально. Российская армия больше никуда не наступает, а только готовится к новым «операциям по свёртыванию». В этих условиях предложение ЦРУ о защите в обмен на информацию может стать крайне популярным.

Андрей Окунь, Telegram

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