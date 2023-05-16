ВСУ освободили 20 квадратных километров под Бахмутом 1 16.05.2023, 17:46

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Бои продолжаются.

Украинские военные за несколько дней освободили около 20 квадратных километров в южном и северном пригородах Бахмута.

Об этом написала 16 мая в своем телеграм-канале замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«В течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом», — сообщила Маляр.

Замминистра отметила, что украинские защитники «делают максимум и даже больше».

«То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение — это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной», — добавила она.

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