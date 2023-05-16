Буданов: Нардеп Шевченко помогает украинской разведке контактировать с Лукашенко 16.05.2023, 18:19

Кирилл Буданов

Он неоднократно ездил в Беларусь до полномасштабного вторжения РФ.

Народный депутат Украины Евгений Шевченко помогает ГУР выстраивать коммуникацию с Беларусью и Александром Лукашенко.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью «Разные Люди».

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Украина контактирует с Беларусью, Буданов подчеркнул, что украинская разведка использует все возможные механизмы.

«Мы задействовали все возможные пути коммуникации (с Лукашенко — ред.). Даже задействовали, скажем так, народного депутата одного. Ради того, чтобы не допустить втягивание Беларуси в войну — это первая цель. Вторая цель — когда произошло вытеснение российской армии, недопущение повторного захода из территории Беларуси. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь», — заявил он.

Он также уточнил, что речь идет о нардепе Шевченко.

«Ну, все понимают. Это пан Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностями его коммуникации, его связями. Никогда этого сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Шевченко достаточно давно помогает нам и не отказывался, когда мы просили о помощи», — подытожил Буданов.

Нардеп Евгений Шевченко известен своей поддержкой диктатора Александра Лукашенко. Он неоднократно ездил в Беларусь до полномасштабного вторжения РФ.

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