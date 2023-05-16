В США представили бесплатный телевизор с двумя экранами 2 16.05.2023, 18:39

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На втором постоянная идет реклама.

Американский стартап Telly представил телевизор, доступный бесплатно для пользователей, но с одной особенностью – постоянное присутствие рекламных баннеров. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Новый телевизор состоит из основного дисплея Theatre с диагональю 55 и разрешением 4K, а также дополнительного дисплея под названием Smart Display. Smart Display постоянно отображает виджеты с новостями, погодой, курсами акций и, главное, с рекламными баннерами. Невозможно отключить Smart Display с помощью встроенных настроек.

Реклама на Smart Display не прерывает воспроизведение контента на основном дисплее. Однако, если основной дисплей остается неактивным, телевизор автоматически включится для показа объявлений. Кроме того, пользователям предлагается участвовать в опросах, за которые они могут получать подарочные карты от таких компаний как Netflix, Starbucks и другие.

В политике конфиденциальности Telly упоминается, что компания может собирать информацию о просматриваемом аудио- и видеоконтенте, поисковые запросы и «физическое присутствие вас и любых других лиц, использующих телевизор в любой момент времени».

Пользователь имеет право отказаться от сбора данных, но в этом случае обязуется вернуть телевизор. Если этого не произойдет, компания спишет $500 с указанной при заключении договора банковской карты. Телевизор управляется операционной системой Telly OS с функцией голосового ассистента, 40 играми и поддержкой музыкальных сервисов.

В саундбаре, разделяющем оба экрана, есть камера. Она пригодится для видеозвонков и фитнес-приложений с отслеживанием движений. В Telly уверяют, что камеру можно закрыть встроенной шторкой. Поставки 500 000 бесплатных телевизоров начнутся этим летом.

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