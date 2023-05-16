Лех Валенса: Я хотел, чтобы Украина и Беларусь вместе вступили в НАТО и ЕС 16.05.2023, 18:41

Лех Валенса

По словам экс-президента Польши, у него был тайный план.

Экс-президент Польши Лех Валенса утверждает, что в середине 1990-х годов хотел, чтобы Беларусь и Украина вышли из-под российского влияния. И даже имел планы на этот счет.

«Когда я был президентом, я хотел, чтобы Украина и Беларусь вместе вступили в НАТО и Европейский Союз, — цитирует слова Валенсы lrt.lt. — Только я делал это втайне. Я хотел, чтобы это было сделано во время моего второго срока. Второго срока не было, поэтому все развалилось», - сказал Валенса.

«Очень жаль, что это не удалось, потому что мы не имели бы той ситуации, которую имеем сегодня, — говорит Валенса о войне в Украине. — У меня была программа, и я знал, куда двигаться. Я также хотел, чтобы Россия несла ответственность, когда Советский Союз распадется».

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