В Беларуси начали аннулировать техосмотры 2 16.05.2023, 18:43

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Что известно.

В Беларуси аннулированы несколько разрешений на допуск к участию в дорожном движении транспортных средств. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Установлено, что 7 гостехосмотров были получены на транспортные средства с техническими неисправностями. Документы выдало должностное лицо диагностической станции в Бресте после получения взятки.

– Полученные путем дачи взятки разрешения прокуратура опротестовала, - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что за нарушение перед судом ответил инженер по техосмотру транспортных средств УП «БелАвтоТест-Запад». Фигуранту инкриминировали получение взятки, в том числе повторно. Обвиняемый за вознаграждение выдал на семь авто диагностические карты с отметкой «соответствует», хотя у машин были фактические неисправности.

Разрешения на допуск аннулировали

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