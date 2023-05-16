В Беларуси начали аннулировать техосмотры

В Беларуси начали аннулировать техосмотры2
- 16.05.2023, 18:43
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Что известно.
В Беларуси аннулированы несколько разрешений на допуск к участию в дорожном движении транспортных средств. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.
Установлено, что 7 гостехосмотров были получены на транспортные средства с техническими неисправностями. Документы выдало должностное лицо диагностической станции в Бресте после получения взятки.
– Полученные путем дачи взятки разрешения прокуратура опротестовала, - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что за нарушение перед судом ответил инженер по техосмотру транспортных средств УП «БелАвтоТест-Запад». Фигуранту инкриминировали получение взятки, в том числе повторно. Обвиняемый за вознаграждение выдал на семь авто диагностические карты с отметкой «соответствует», хотя у машин были фактические неисправности.
Разрешения на допуск аннулировали