В минских магазинах продают «алмазный» гриб 2 16.05.2023, 19:10

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Он стоит ползарплаты за баночку.

Если очень хочется съесть чего-нибудь «элитного», можно раскошелиться на продукты из трюфеля, которые продаются в минских магазинах. Крохотная баночка белого трюфеля обойдется примерно в половину белорусской минимальной зарплаты, а соус из более дешевого черного — «всего» около 18 рублей.

Белый трюфель продается в магазине Plein de Grâce, там его заметил Onliner. Маленькая баночка стоит 250 рублей (почти половина белорусской «минималки» в 554 рублей), хотя весит как шоколадная конфета — всего 10 граммов. Таким образом, килограмм гриба обойдется в 25 000 рублей.

Есть и подешевле — например, цельный весенний трюфель по 99,99 рубля за 10 граммов. Он же нарезанный в оливковом масле и в виде крема — за те же 99,99 рубля, зато вес уже 30 граммов.

А Tochka.by обратила внимание на грибной соус по небывалой цене, который продается в некоторых минских гипермаркетах. Товар предлагают в двух исполнениях — с добавлением черного и летнего трюфеля. В соусах также есть и специальное трюфельное масло.

За маленькую баночку грибной приправы просят почти 18 белорусских рублей. Вес продукта нетто — 80 г, то есть за килограмм соуса нужно отдать более 223 рублей.

Трюфели стоят больших денег не только в Беларуси, но и во всем мире из-за специфических условий роста, сложности метода сбора и хранения. К тому же белый трюфель считается люксовым, поскольку его невозможно культивировать и он растет только в итальянском Пьемонте, в то время как черный выращивают во всей Европе и даже в России и Грузии.

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