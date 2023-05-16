«Вроде ничего странного, но наводите камеру смартфона…» 2 16.05.2023, 19:20

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Mark Formelle создал коллекцию одежды с дополненной реальностью.

Белорусский бренд Mark Formelle совместно с digital-агентством Ziex выпустил первую капсульную коллекцию одежды с дополненной реальностью: принты на футболках можно «оживить» через бесплатный фильтр в Instagram.

— Представьте стильную футболку, вроде ничего странного, но наводите камеру смартфона — и из нее «вылетает» крутейшая анимация, — говорится в презентации коллекции на сайте бренда.

В лимитированную коллекцию, дополненную AR-анимацией, вошли костюмы оверсайз, футболки, шорты, велосипедки и сумки-шоперы. Вся капсула выдержана в спортивном стрит-стиле, можно выбрать вещи для женщин, мужчин, девочек и мальчиков. В составе тканей — премиальный футер.

— Из цветов — розовый (счастье), зеленый (уверенность), синий (надежность) и черный (вдохновение), — рассказали создатели.

«Оживить» четыре принта из коллекции можно с помощью Instagram-фильтра, наведя камеру телефона на футболку.

Коллекция уже представлена в фирменных магазинах и доступна для онлайн-заказа на сайте с доставкой по всей стране.

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