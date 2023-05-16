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Буданов: РФ исчерпала свой потенциал для серьезных наступательных действий

  • 16.05.2023, 19:23
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Буданов: РФ исчерпала свой потенциал для серьезных наступательных действий

Оккупанты перешли в оборону.

Потенциал врага для серьезных наступательных действий абсолютно исчерпан, но оккупанты выстроили мощную оборону.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью программе «Разные люди».

«Он (наступательный потенциал - ред) абсолютно исчерпан, они сейчас имеют серьезный потенциал для обороны. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции», - подчеркнул Буданов.

По словам Буданова, группировка, которая непосредственно задействована в проведении военных действий на территории Украины — около 370 000 военного компонента, более 20 000 войск Нацгвардии и около 7 000 в совокупности разных видов военизированных формирований.

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