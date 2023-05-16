CNN: Украина уже использует против оккупантов ракеты Storm Shadow 16.05.2023, 19:37

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Storm Shadow способны поражать цели на расстоянии до 290 километров.

Украинские военные уже применяли против российских оккупантов дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые предоставила Британия.

Об этом сообщает CNN.

Издание утверждает, что информацию об использовании Украиной ракет Storm Shadow подтвердили два американских чиновника и еще один западный. Их имена CNN не называет.

При этом журналисты не раскрывают более детальных подробностей.

В Минобороны Украины отказались комментировать эту информацию по запросу СNN.

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