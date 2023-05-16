Белорус незаметно вез 56 тысяч евро с помощью сковороды
- 16.05.2023, 19:48
Таможня не оценила.
Водитель грузовика пытался въехать из Беларуси в Литву с 56 тысячами евро, придумав необычное прикрытие.
Как сообщает литовская таможня, водитель грузовика утверждал, что едет с пустыми руками, но, когда таможенники проверили кабину грузовика, они обнаружили 56 705 евро. Банкноты были накрыты сковородой.
Водитель сказал, что вез деньги для покупки трактора в Литве, но побоялся их задекларировать.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.