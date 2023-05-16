Лукашенко подарили коня 10 16.05.2023, 20:20

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Россияне намекают на «троянского»?

Губернатор Владимирской области России Александр Авдеев подарил Александру Лукашенко коня породы владимирский тяжеловоз.

Об этом сообщили в пресс-службе диктатора.

Ранее владимирские тяжеловозы использовались в сельском хозяйстве. Сейчас же это хобби-лошади для конных прогулок и работы в упряжи.

В греческой мифологии конь был подарком врагу с целью нанести ему вред. По греческому преданию, в огромном деревянном коне спрятались ахейские воины, осаждавшие Трою. Троянцы, не подозревая хитрости, ввезли его в город. Ночью ахейцы вышли из коня и впустили в Трою остальное войско.