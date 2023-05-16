Белорусам запретили участвовать в Евроиграх-2023 в Польше 16.05.2023, 20:36

Запрет касается и россиян.

Белорусские и российские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх 2023 года ни в одном статусе.

Об этом пишет портал Inside the Games.

Федерация бокса России заявила о своем желании принять участие в Европейских играх, которые будут проведены в Кракове-Малопольше. Участие необходимо для того, чтобы получить квалификацию на Олимпиаду 2024 года. Однако Европейские олимпийские комитеты заявили, что это невозможно.

Следует напомнить, что ранее Международный олимпийский комитет постановил разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на мировую спортивную арену. Они должны выступать как нейтральные лица при условии, что они не поддерживают войну в Украине и не связаны с армией.

Европейские игры 2023 года в Польше – это континентальный отбор на Олимпийские игры в столице Франции.

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