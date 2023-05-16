Британская разведка обновила данные по ситуации на фронте в Украине 16.05.2023, 20:43

2,780

Украинским военным удалось оттеснить российские силы к югу и к северо-западу от Бахмута.

Украинским военным удалось оттеснить российские силы к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Благодаря этому получилось возобновить линию снабжения.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, «вагнеровцы» все еще продолжают свое наступление в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинским военным удалось добиться тактического успеха, стабилизировав фланги.

Украинцам удалось оттеснить армию РФ к северо-западу от города. Это позволит украинским военным восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки.

Также ВСУ сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец — Донбасс. Там идет оборона вокруг города Часов Яр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».