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Британская разведка обновила данные по ситуации на фронте в Украине

  • 16.05.2023, 20:43
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Британская разведка обновила данные по ситуации на фронте в Украине

Украинским военным удалось оттеснить российские силы к югу и к северо-западу от Бахмута.

Украинским военным удалось оттеснить российские силы к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Благодаря этому получилось возобновить линию снабжения.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, «вагнеровцы» все еще продолжают свое наступление в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинским военным удалось добиться тактического успеха, стабилизировав фланги.

Украинцам удалось оттеснить армию РФ к северо-западу от города. Это позволит украинским военным восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки.

Также ВСУ сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец — Донбасс. Там идет оборона вокруг города Часов Яр.

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