Президенты Словакии, Словении и Чехии полетели на саммит Совета Европы одним самолетом 1 16.05.2023, 20:55

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Экономно и экологично.

Президент Чехии Петр Павел воспользовался тем же самолетом, что и его словацкая коллега Зузана Чапутова, чтобы отправиться на саммит Совета Европы в Исландию, к ним присоединилась и руководительница Словении Наташа Пирц-Мусар.

Об этом сообщает ČTK.

Как рассказал журналистам Павел, вместе с Чапутовой они договорились осуществлять отдельные зарубежные поездки вместе, потому что это «экономит деньги и уменьшает углеродный след». Он добавил, что во время совместной поездки обсудил со словацкой коллегой "общие позиции по различным вопросам".

Leaving for the historic #CouncilOfEuropeSummit in Reykjavik, Iceland with fellow presidents @nmusar of #Slovenia 🇸🇮 and @prezidentpavel of #Czechia 🇨🇿. Joining forces to protect democracy and lower our carbon footprint. pic.twitter.com/95xuVHUuLg — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 16, 2023

Зузана Чапутова в свою очередь подтвердила, что будет возвращаться из Рейкьявика тоже вместе с Павелом. К ним присоединятся президент Австрии Александер Ван дер Беллен и президент Молдовы Майя Санду.

«Это настоящий президентский спецрейс», – пошутила Чапутова.

Кроме того, главы Чехии и Словакии уже запланировали воспользоваться тем же самолетом для поездки на саммит Североатлантического Альянса в Вильнюсе. «Это является доказательством хороших двусторонних отношений», – считает Чапутова.

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