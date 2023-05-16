Именитая гимнастка Ольга Корбут празднует день рождения 5 16.05.2023, 21:25

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Ольга Корбут

Как сложилась жизнь белорусского «чуда с косичками».

16 мая день рождения празднует Ольга Корбут — одна из самых знаменитых гимнасток мира, а по фурору, который она в свое время произвела, может быть и самая знаменитая за всю историю этого вида спорта.

Ольга родилась в Гродно 16 мая 1955 года в многодетной семье. Она была младшей среди четырех сестер. С 7 лет занималась гимнастикой, а в 10 лет попала в группу к тренеру-новатору Ренальду Кнышу, с которым связаны все ее самые громкие победы и… скандалы.

Первый большой успех пришел к Ольге в 1970 году, когда 15-летняя белоруска-вундеркинд выиграла чемпионат СССР в опорном прыжке.

Показывавшая экстра-класс Корбут была включена в состав сборной СССР на Олимпиаду в Мюнхене-1972. И там уже стала мировой звездой, получив путевку в другую жизнь. 17-летняя Ольга выиграла три золота и серебро.

«Никогда ничего подобного не было сделано ни одним человеком!»

Мир был поражен явлением «чуда с косичками». Как только она выполнила знаменитую «Петлю Корбут», комментатор Эй-Би-Си закричал: «Это невозможно! Ты когда-нибудь это видел!? Нет! Не видел! Никогда ничего подобного не было сделано ни одним человеком!».

Это был первый в мировой истории спортивной гимнастики обратный свободный элемент, выполненный на брусьях. Начинается он с того, что во время упражнения гимнастка встает на высокую часть разновысоких брусьев и делает сальто назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину брусьев. Затем она летает от одной перекладины к другой, отталкиваясь животом, делает кувырок…

Но она делала этот трюк с 14 лет. На это и смотреть со стороны было страшно, и делать тоже. Ольга писала в автобиографии:

«Петли я всегда боялась. Да, да, да! Даже освоив ее до автоматизма, я всегда, до самого последнего дня в спорте, подходила к брусьям - и сердце мое проваливалось в преисподнюю страха. Ватные ноги, головокружение, тошнотворная слабость. Мысль о побеге, о позорном побеге под улюлюканье, под свист зала всякий раз принимала вполне реальные очертания...».

Но весь мир видел, что «воробушек» (рост - 152 см, вес - 39 кг) порхал не зная страха. С трибун кричали, что это не возможно, а она делала. Но золото на брусьях не выиграла из-за ошибок в других элементах, получила серебро.

А чемпионкой она стала в вольных упражнениях, на бревне и в команде.

В наши дни «Петля Корбут» запрещена из-за изменившихся правил: гимнасткам запрещено вставать ногами на верхнюю часть брусьев.

На следующей Олимпиаде в Монреале-1976 Корбут выступала с травмой, но все вместе с командой взяла золото и добавила к нему серебро на бревне.

В 1974-м Корбут завоевала шесть медалей на чемпионате мира - 2 золота (команда, опорный прыжок) и 4 серебра.

Из спорта она ушла в 1978 году, а за год до этого закончила исторический факультет гродненского пединститута. На рубеже 1980-1990-х Корбут уехала в США, где и живет до сих пор.

- Ольгу пригласили на контракт в США, - говорил ее первый муж Леонид Борткевич. - Ей предложили тренировать, большой зал. Мы поехали не в эмиграцию. Так получилось, что там жили 10 лет, у нас был хороший дом, два бассейна.

С Борткевичем познакомилась в самолете

Первым мужем Ольги, как мы уже напомнили, стал солист «Песняров» Леонид Борткевич, они поженились в 1978-м.

- В 1975 году мы летели самолётом в США, - рассказывал Борткевич, как произошло их знакомство. - «Песняры» в первый раз на гастроли, Ольга со своей командой – на показательные выступления. Ольга и я сидели сзади. Мы переглянулись, и она говорит: «Чего будем сидеть скучать? Давай поговорим!». Говорили часов пять.

Через год, признается Борткевич, она ему позвонила, и начался роман.

- Я давно ее обожал. Смотрел соревнования. В том числе в Мюнхене-1972, когда она расплакалась, это по всему миру показывали, - вспоминал «песняр».

Борткевич и Корбут прожили вместе 22 года. Затем у Ольги будет второй брак с «другом семьи, журналистом» Алексеем, которого она «не любила, вышла замуж лишь потому, что он хотел получить гражданство».

А третьим мужем стал американец Джей, специалист по маркетингу, с которым они жили в гражданском браке девять лет, а потом официально оформили отношения.

Больше всех был рад за Ольгу Борткевич:

- Я так счастлив, что он появился в ее жизни. Это потрясающий человек, великолепнейший. Рад, что они нашлись.

Джей так вспоминал момент знакомства:

- Я спросил, как ее зовут, откуда она, так как заметил акцент. Она ответила: из России, - и спросила, сколько русских девушек по имени Ольга я знаю. Я ответил, что только Ольгу Корбут. Она протянула руку и сказала: «Это я, рада познакомиться».

В 2000-м Борткевич вернется в Беларусь, а Ольга останется в США.

- Я нашла здесь свой дом, - говорила об Америке Корбут. - Бросить все и переехать туда на зарплату в сто рублей и начать все сначала, где меня не очень-то хотели…

Навещала родных в Гродно

Ольга приезжала в родной Гродно из Америки, чтобы навестить родных. Так, в 2007-м она приехала в Беларусь с сыном Ричардом.

- Последний раз я была в Беларуси пять лет назад, - рассказывала Ольга «Комсомолке». - Не хотела афишировать приезд. А сейчас вот очень быстро собралась и приехала. Отец в Гродно в очень плохом состоянии. Так что меня привели сюда семейные дела.

Ольга призналась, что увидела семью и поняла, что с ней отдыхает душой.

- Забурюсь на дачу. У нас там так хорошо - баня, отдых, козье молоко! Воздух чистейший. Первым делом, как приехала, сразу в горох пошла. (Смеется.) А потом легла и проспала с дороги двое суток. Хорошо! Животные бегают. У племянницы собака. Вообще-то я - кошачья мать. У меня в Америке кошка по кличке Сиська. В детстве у нас всегда были коты, собаки.

Продала медали на аукционе

Ольга порой напоминала о себе эксцентричными поступками. Например, продажей медалей в 2017-м.

- Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова в Аризоне. У меня великолепная жизнь! - написала тогда Корбут в Твиттере.

На американском аукционе она выручила за свои медали 230 тысяч долларов, а на руки после всех расчетов получила 183 300.

Леонид Борткевич тогда сказал, что это не от бедности: Ольга живет хорошо, работает в гимнастических лагерях, с детьми, в ладах с новым мужем. А медали зачем продала? «А чего эти железки будут лежать дома?» - сказал нам Борткевич.

- Все продала, - говорила Ольга. - Одна медаль, правда, в музее в Москве. Я связывалась с ними, они не дали мне ответа. Говорю: мы их в могилу заберем, что ли? Давай продадим. Зачем они мне? Какие-то деньги я оставила, но почти все отдала в детский госпиталь и в приют собакам и котам. Помогла своей семье. Вы знаете, я настолько счастлива, что я кому-то помогла.

А цену себе Ольга знает. Когда она в 2007-м была в Минске, то рассуждала так:

- Не думаете же вы, что я просто так прогуляла в Америке все эти годы. Я знаю, как довести маленького спортсмена до пьедестала. Без ложной скромности - я классный мастер, квалифицированный, дорогой.

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