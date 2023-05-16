На Полесье начался грибной сезон 16.05.2023, 22:02

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В Сети уже опубликовали фото первых подберезовиков.

Фотографией первых подберезовиков, собранных в полесских лесах, поделилась лунинчанка Яна Соколовская.

Яна Соколовская написала, что нашла грибы 14 мая в Пинском районе.

Как правило, грибной сезон на Полесье начинается в конце лета — начале осени. Но бывают исключения, передает местное издание «Медиа-Полесье».

Напомним, в ряде регионов Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. Перед тем, как отправиться на тихую охоту, сверьтесь с картой Минлесхоза.

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