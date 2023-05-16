На Полесье начался грибной сезон
- 16.05.2023, 22:02
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В Сети уже опубликовали фото первых подберезовиков.
Фотографией первых подберезовиков, собранных в полесских лесах, поделилась лунинчанка Яна Соколовская.
Яна Соколовская написала, что нашла грибы 14 мая в Пинском районе.
Как правило, грибной сезон на Полесье начинается в конце лета — начале осени. Но бывают исключения, передает местное издание «Медиа-Полесье».
Напомним, в ряде регионов Беларуси введены ограничения и запреты на посещение лесов. Перед тем, как отправиться на тихую охоту, сверьтесь с картой Минлесхоза.