Французский футболист забил гол с центра поля после совета болельщика

Французский футболист забил гол с центра поля после совета болельщика1
- 16.05.2023, 21:42
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Невероятное попадание.
Защитник швейцарского «Серветта» Гаэль Клиши отметился шикарным голом в рамках национального чемпионата Швейцарии, передает «Новое время».
«Серветт» на своем поле принимал «Сьон» и сумел добыть разгромную победу (5:0). Моментом поединка стал гол французского защитника хозяев Гаэля Клиши.
37-летний игрок в первом тайме перехватил пас соперника и нанес удар с центра поля. Голкипер гостей не ожидал такого поворота событий и пропустил мяч.
По словам Клиши, он решился на дальний удар благодаря совету болельщика. Фанат перед игрой написал ему в Instagram, что вратарь «Сьона» далеко выходит из ворот. Гаэль умело воспользовался информацией.
Напомним, что француз знаменит по своим выступлениям за лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», в составе которых выиграл три чемпионства в АПЛ.
В составе «Серветта» Клиши провел 27 игр во всех соревнованиях, в которых забил один гол.