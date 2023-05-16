Французский футболист забил гол с центра поля после совета болельщика 1 16.05.2023, 21:42

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Гаэль Клиши

Невероятное попадание.

Защитник швейцарского «Серветта» Гаэль Клиши отметился шикарным голом в рамках национального чемпионата Швейцарии, передает «Новое время».

«Серветт» на своем поле принимал «Сьон» и сумел добыть разгромную победу (5:0). Моментом поединка стал гол французского защитника хозяев Гаэля Клиши.

37-летний игрок в первом тайме перехватил пас соперника и нанес удар с центра поля. Голкипер гостей не ожидал такого поворота событий и пропустил мяч.

По словам Клиши, он решился на дальний удар благодаря совету болельщика. Фанат перед игрой написал ему в Instagram, что вратарь «Сьона» далеко выходит из ворот. Гаэль умело воспользовался информацией.

Напомним, что француз знаменит по своим выступлениям за лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», в составе которых выиграл три чемпионства в АПЛ.

В составе «Серветта» Клиши провел 27 игр во всех соревнованиях, в которых забил один гол.

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