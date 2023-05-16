Буданов: Кремль проиграл, когда окончательно поверил собственной пропаганде 4 16.05.2023, 21:55

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Кирилл Буданов

Глава ГУР пояснил механизм кремлевского самообмана.

Планы Кремля были изначально обречены на провал, поскольку власть России со временем стала верить лжи и лести собственной пропаганды. Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью проекту ISLND TV.

Глава ГУР заявил, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение «стали жертвами своей же пропаганды».

«Он реально начали в это верить. И это не уникальный такой случай в истории, это довольно часто бывает», – сказал Буданов.

«Если вам все вокруг говорят, что вы лучший и самый сильный в мире и вообще весь мир это ничто, а вы такой молодец... Вы начинаете позволять себе определенные шаги. На них реагируют, скажем так, слабенько. Вы начинаете себе все больше позволять, становитесь слишком самоуверенным», – так глава ГУР пояснил механизм кремлевского самообмана, который и приведет, по его мнению, Путина и Россию к стратегическому поражению.

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