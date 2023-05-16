NASA нашла на комете между Юпитером и Марсом воду 16.05.2023, 22:59

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Специалисты назвали это открытие «долгожданным научным прорывом».

Космический телескоп NASA Джеймса Уэбба сфотографировал водяной пар вокруг кометы в главном поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Специалисты назвали это открытие «долгожданным научным прорывом» в изучении происхождения воды на Земле. Об этом сообщает NASA.

С помощью прибора Вебба NIRSpec (спектрограф ближнего инфракрасного диапазона) астрономы впервые подтвердили наличие водяных паров вокруг кометы 238P/Read в главном поясе астероидов.

Однако теперь возникла новая загадка: у кометы не было углекислого газа, который можно было бы обнаружить.

Комета Read – объект, который находится в главном поясе астероидов. До этого открытия считалось, что на таких кометах льды могли храниться дальше от Солнца. Однако ученые давно предполагали, что водяной лед может храниться в более теплом поясе астероидов внутри орбиты Юпитера, но доказательств на тот момент не было.

«В прошлом мы видели объекты в главном поясе со всеми характеристиками комет, но только с этими точными спектральными данными Уэбба мы можем сказать, что это точно водяной лед, создающий этот эффект», – рассказал ведущий автор исследования, астроном Майкл Келли из Университет Мэриленда.

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