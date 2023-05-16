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Перевозчик из Гомеля анонсировал регулярные рейсы в оккупированные города востока Украины

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  • 16.05.2023, 23:29
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Перевозчик из Гомеля анонсировал регулярные рейсы в оккупированные города востока Украины

Ранее этот перевозчик организовал пассажирское сообщение с оккупированным Крымом.

Перевозчик из Гомеля ООО «БелЭкспресс Бай» анонсировал регулярные автобусные перевозки из Беларуси в оккупированные города востока Украины. Внимание на это обратило издание «Флагшток».

Рейсы из Донецка в Минск через РФ и Гомель объявлены с начала июня.

Граждане Украины не смогут воспользоваться рейсом для эвакуации — перевозчик требует наличие паспорта РФ или Беларуси.

Перевозчик — ООО «БелЭкспресс Бай» зарегистрирован в Гомеле. Ранее этот перевозчик организовал регулярное пассажирское сообщение с оккупированным Крымом.

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