Перевозчик из Гомеля анонсировал регулярные рейсы в оккупированные города востока Украины

Перевозчик из Гомеля анонсировал регулярные рейсы в оккупированные города востока Украины4
- 16.05.2023, 23:29
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Ранее этот перевозчик организовал пассажирское сообщение с оккупированным Крымом.
Перевозчик из Гомеля ООО «БелЭкспресс Бай» анонсировал регулярные автобусные перевозки из Беларуси в оккупированные города востока Украины. Внимание на это обратило издание «Флагшток».
Рейсы из Донецка в Минск через РФ и Гомель объявлены с начала июня.
Граждане Украины не смогут воспользоваться рейсом для эвакуации — перевозчик требует наличие паспорта РФ или Беларуси.
Перевозчик — ООО «БелЭкспресс Бай» зарегистрирован в Гомеле. Ранее этот перевозчик организовал регулярное пассажирское сообщение с оккупированным Крымом.