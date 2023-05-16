Великобритания и Нидерланды договорились создать международную коалицию истребителей для Украины
- 16.05.2023, 23:51
Премьеры стран будут работать над коалицией по закупке F-16.
Премьер-министр Британии Риши Сунак провел переговоры со своим нидерландским коллегой Марком Рютте. Чиновники договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's, об этом заявил пресс-секретарь главы британского правительства.
«Премьер-министр Сунак и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием (международной) коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки истребителей F-16», - отметил пресс-секретарь.
При этом, по его словам, лидеры согласились с важностью предоставления союзниками долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что страна сможет сдерживать будущие нападения.