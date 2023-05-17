«Главный герой ролика – конь» 17.05.2023, 0:16

И как тут не вспомнить Калигулу.

Пресс-служба правителя не оставляет попыток продемонстрировать бодрость духа и тела главного ньюсмейкера последних дней.

Телеграм-канал диктатора опубликовал видео, на котором Александр Лукашенко кормит коня, подаренного ему губернатором Владимирской области. Впрочем, встреча Владимирского тяжеловеса с белорусским была, мягко говоря, недолгой. Весь ролик в основном занимает резвый пробег скакуна, что на контрасте с его партнером по кадру сильно бросалось в глаза.

Политолог Александр Фридман обратил внимание на некоторый символизм этого сюжета:

— В Беларуси продолжается дискуссия о состоянии здоровья Лукашенко и возможных преемниках. А в это время пресс-служба Лукашенко публикует видео с конем, который подарил правителю губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Главный герой ролика — конь. И как тут не вспомнить Калигулу и его любимого коня Инцитата, которого император хотел назначить консулом? — отмечает Фридман.

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