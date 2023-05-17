«Главный герой ролика – конь»
- 17.05.2023, 0:16
И как тут не вспомнить Калигулу.
Пресс-служба правителя не оставляет попыток продемонстрировать бодрость духа и тела главного ньюсмейкера последних дней.
Телеграм-канал диктатора опубликовал видео, на котором Александр Лукашенко кормит коня, подаренного ему губернатором Владимирской области. Впрочем, встреча Владимирского тяжеловеса с белорусским была, мягко говоря, недолгой. Весь ролик в основном занимает резвый пробег скакуна, что на контрасте с его партнером по кадру сильно бросалось в глаза.
Политолог Александр Фридман обратил внимание на некоторый символизм этого сюжета:
— В Беларуси продолжается дискуссия о состоянии здоровья Лукашенко и возможных преемниках. А в это время пресс-служба Лукашенко публикует видео с конем, который подарил правителю губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Главный герой ролика — конь. И как тут не вспомнить Калигулу и его любимого коня Инцитата, которого император хотел назначить консулом? — отмечает Фридман.