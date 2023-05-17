Жительницу Новолукомля оштрафовали за фото торта с «Погоней» 17.05.2023, 2:03

Лукашисты продолжают выставлять себя на посмешище абсурдными приговорами.

Суд Чашникского района оштрафовал жительницу Новолукомля на 1000 рублей за «пикетирование» в соцсетях без разрешения райисполкома. Постановление по делу опубликовано в банке судебных решений. На это обратила внимание «Медиазона».

Согласно материалам суда, женщина разместила в «Одноклассниках» фото торта в бело-красно-белых цветах, украшенного гербом «Погоня», и фото людей с бело-красно-белым флагом и тем самым «приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии – пикетировании с целью выражения своих общественно-политических, личных и иных интересов, без соответствующего разрешения администрации Ч. районного исполнительного комитета».

Женщину оштрафовали ан 50 базовых величин (1850 рублей).

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