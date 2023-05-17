Бельгия готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16
- 17.05.2023, 3:19
Ранее об обучении заявили Франция и Великобритания.
Бельгия готова обучать украинских пилотов летать на американских истребителях F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Нам нужны истребители и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении. В частности, готовность обучать пилотов подтвердила также Бельгия», - написал Ермак.
Напомним, Британия, Франция и Нидерланды поддержали коалицию истребителей для Украины. В частности, Британия уже этим летом начнет учить украинских пилотов.
К тому же, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, его страна может приступить к обучению украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.