Бельгия готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16 17.05.2023, 3:19

Ранее об обучении заявили Франция и Великобритания.

Бельгия готова обучать украинских пилотов летать на американских истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Нам нужны истребители и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении. В частности, готовность обучать пилотов подтвердила также Бельгия», - написал Ермак.

Напомним, Британия, Франция и Нидерланды поддержали коалицию истребителей для Украины. В частности, Британия уже этим летом начнет учить украинских пилотов.

К тому же, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, его страна может приступить к обучению украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

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