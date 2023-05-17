Пригожин внезапно заявил о сотрудничестве с Будановым 2 17.05.2023, 7:44

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Главарь ЧВК «Вагнер» утверждает, что «получил все имена, пароли, явки».

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин внезапно заявил о том, что он якобы будет «сотрудничать» лично с главой украинской разведки Кириллом Будановым. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, передает «Главред».

Пригожин якобы «специально для издания The Washington Post» согласился вернуть тело американского добровольца, которого убили российские оккупанты.

«Безусловно, я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личке получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками», - сказал Пригожин.

Он убеждает, что вся эта операция по возврату тела будет происходить через ГУР.

«Будем работать жестко, «в рамках закона», я бы так сказал. А передавать, конечно же, буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Пригожин якобы предлагал Украине раскрыть данные о позициях войск РФ в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери. Украинская сторона не согласилась на это предложение. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые попали в сеть через платформу Discord.

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