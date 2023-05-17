Политолог: Лукашенко скоро может не стать 3 17.05.2023, 7:51

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Пора готовиться к такому сценарию развития событий.

У белорусского диктатора Александра Лукашенко серьезные проблемы со здоровьем. И начались они не за день до его визита в Москву на 9 мая, когда он, как могло показаться, «притворялся больным».

Поэтому сейчас важно подготовиться к любому сценарию развития событий. Такое мнение «24 каналу» озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

По мнению политолога, если вдруг Лукашенко не станет, нужно быть готовыми начать в Беларуси – при поддержке самих белорусов – изменение режима. Очевидно, этот вариант Владимир Путин тоже просчитал.

Последние несколько месяцев об угрозе наступления из Беларуси мы уже забыли. Россияне оттуда большинство войск вывезли, Лукашенко расконсервировал и отдал им кучу техники.

«Давайте прямо: в один из сложных моментов он мог сказать: "Да, давайте все сюда – «Шахеды», ракеты – я буду из Беларуси давать добро на обстрел. Киевская область – вообще за секунды будут долетать ракеты!», – подчеркнул Тизенгаузен.

«Если бы Лукашенко заставил часть своих войск хотя бы имитировать вторжение оттуда – да, он получил бы удар по собственной территории и новые санкции – но он нам очень усложнил бы ситуацию.

Он играет в этого послушного диктатора, приезжает даже больной, но он упорствует. Поэтому нужно быть готовым, что его резко может не стать», – отметил политтехнолог.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Вчера диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

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