«Наступают по всей границе, ой, Господи» 3 17.05.2023, 7:55

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Россиян охватила паника из-за движения ВСУ.

В рядах российских оккупантов и их родственников царят панические настроения из-за грядущего контрнаступления ВСУ.

Военная разведка Украины опубликовала доказательство - перехват телефонного разговора солдата РФ с напуганной женой.

Ролик был обнародован на официальном канале Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

Россиянка была сильно встревожена из-за слухов, что ВСУ уже идут в наступление. Она советовала супругу справлять нужду под себя, чтобы не вылазить из окопа и не подставляться под осбтрел.

«Ой, Господи, да они по всему фронту, говорит, украинцы наступают. По всей границе! Всех тянут, ой, Господи! Ты хоть, этот, прячься, не высовывайся. Геройствовать не надо ни в коем случае… Солдаты в окопах под себя ходят, чтобы головы не высовывать. Боже мой, до чего дожили! Будь осторожен», - советовала она мужу-оккупанту.

Отметим, что на данный момент Силы обороны Украины еще не пошли на прорыв российского фронта. Сейчас они только готовятся к этой операции, накапливая «кулак» из бронетехники и ослабляя противника точечными ударами по тылам.

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