Беларусь разорвала соглашения с Украиной о защите секретной информации 1 17.05.2023, 7:59

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Документы регламентировали обращение с информацией ограниченного доступа.

Совет министров Беларуси постановлением №309 от 15 мая прекратил действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области технической защите информации. Оно было подписано в январе 2003 года. Также прекращено действие протокола о внесении изменения в данное соглашение, подписанного в сентябре 2014 года. Постановление сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу со дня его принятия.

Также документом признаются утратившими силу несколько постановлений, связанных с подписанием указанного соглашения и протокола к нему.

Документ регламентировал обращение с информацией ограниченного доступа, которая передается сторонами друг другу. Он также содержал обязательство не передавать такую информацию другим государствам, юридическим и физическим лицам без письменного согласия стороны, передавшей информацию. Уполномоченными органами по соглашению выступали СБУ и ОАЦ.

Напомним, ранее Украина также прекратила действие некоторых соглашений с Беларусью

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