Беларусь разорвала соглашения с Украиной о защите секретной информации

Беларусь разорвала соглашения с Украиной о защите секретной информации1
- 17.05.2023, 7:59
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Документы регламентировали обращение с информацией ограниченного доступа.
Совет министров Беларуси постановлением №309 от 15 мая прекратил действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области технической защите информации. Оно было подписано в январе 2003 года. Также прекращено действие протокола о внесении изменения в данное соглашение, подписанного в сентябре 2014 года. Постановление сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу со дня его принятия.
Также документом признаются утратившими силу несколько постановлений, связанных с подписанием указанного соглашения и протокола к нему.
Документ регламентировал обращение с информацией ограниченного доступа, которая передается сторонами друг другу. Он также содержал обязательство не передавать такую информацию другим государствам, юридическим и физическим лицам без письменного согласия стороны, передавшей информацию. Уполномоченными органами по соглашению выступали СБУ и ОАЦ.
Напомним, ранее Украина также прекратила действие некоторых соглашений с Беларусью