А где же «11 махов»? Альфред Кох

17.05.2023, 8:09

3,988

Альфред Кох

Военные специалисты во всем мире наконец поняли секрет российского «Wunderwaffe».

Сегодня все обсуждают любимые путинские «гиперзвуковые» ракеты «Кинжал». Во вчерашнем налете на Киев участвовали шесть таких «говнетов». Украинская сторона утверждает, что сбила все шесть. С учетом того, что несколькими днями ранее один «Кинжал» точно был сбит, это не выглядит неправдоподобным, хоть и звучит унизительно для Путина.

Ближе к вечеру канал CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что один «Кинжал» якобы долетел до «Пэтриота» и хотя не уничтожил его, но сильно повредил. И теперь, мол, решается вопрос: везти его обратно в Америку или чинить в Украине?

Разумеется, ни Украина ни США этой информации не подтверждают, а никаких объективных доказательств этому нет.

И даже если это так, то что же с остальными «Кинжалами»? То что из шести анало-говнетов сбито пять - это разве плохой результат? При том, что Путин много раз уверял публику в том, что «Кинжал» принципиально неуловим, неуязвим и незаметен для любого вражеского ПВО.

Теперь, после того, как «Кинжал» оказался таким же фуфлом как и все остальное российское «Wunderwaffe», независимые военные специалисты во всем мире начали, наконец, анализировать: что же втюхали Путину его генералы и оборонщики за тот конский прайс, который он им заплатил?

И вот вам сухой остаток, который я вынес из этого обсуждения. Итак: ракета «Кинжал» - это не оригинальная разработка, а всего лишь результат некоей «модернизации» баллистической ракеты от комплекса «Искандер».

То, что «Кинжал» сверхзвуковой, в этом нет ничего оригинального: практически все баллистические ракеты - сверхзвуковые, особенно на нисходящей траектории, поскольку в этот момент ракета получает дополнительное ускорения за счет земного притяжения.

Но Путин обещал не просто сверхзвук, а 11 махов! Однако анализ практического применения «Кинжала» (теперь уже его можно анализировать) показывает, что никаких 11 махов там в помине нет и летит она так же, как обычный «Искандер». Иначе «Пэтриот» не смог бы ее поразить.

Помимо этого, Путин анонсировал способность «Кинжала» маневрировать при подходе к цели и, тем самым, сделать невозможным попадание в него. Но анализ траектории «Кинжалов» показывает, что если у него и есть способность маневрировать, то она крайне ограничена и практически не играет никакой роли.

Таким образом, ракета «Кинжал» это обычная баллистическая ракета «Искандер», только переделанная для запуска с самолета, а не с земли. И вся ее «гиперзвуковость» заключается в том, что она в момент старта имеет скорость, равную скорости самолета, с которого ее запустили (в отличие от наземных «Искандеров»).

Следовательно, в начальной стадии полета она действительно летит с высокой скоростью, но потом эта скорость снижается, особенно после того, как «Кинжал» входит в плотные слои атмосферы. И к моменту приближения к цели это уже обычная ракета от «Искандера». Которая, впрочем, вполне добротная ракета, но не неуязвимая и уж точно она по зубам «Пэтриоту».

Какой можно из этого сделать вывод? А все тот же, что и всегда: генералы слупили с Путина бешеные бабки за разработку и производство оригинальной гиперзвуковой ракеты, которая, к тому же, может еще и маневрировать. А вместо этого, за десятую часть этих денег замастырили консоль для самолета, с которой можно запускать давно существующую ракету от комплекса «Искандер», а 9/10 этих денег положили себе в карман. С чем мы Путина и поздравляем.

Впрочем, наверняка и сам Путин в накладе не остался: какую-то долю от этих барышей верные его соратники наверняка отогнали скромному виолончелисту Ролдугину. Одно непонятно: зачем было в рамках этой бизнес-схемы начинать войну? Война этой схеме решительно противопоказана!

Сегодня меня еще сразил Песков. Он заявил, что СВО будет продолжаться, чтобы не было обстрелов территории РФ. Как вам этот сгусток интеллекта? И ведь он уверен, что звучал вполне вменяемо. Что они там принимают? Какие вещества?

Песков! Сообщаю для особо одаренных: пока вы не начали свою «СВО» никаких обстрелов территории РФ не было. Более того, если вы сегодня выведите все свои войска с территории Украины и прекратите обстрелы украинской территории, то и обстрелы территории РФ немедленно прекратятся. Что тут неясно? Какие нужны еще разъяснения? Обращайтесь, я все подробно растолкую.

А между тем «самолетная коалиция» обретает реальные очертания: в нее уже вошли Великобритания, Франция, Голландия и Бельгия. Так что не за горами тот день, когда у Украины будут F-16. Со всеми вытекающими для путинского войска печальными последствиями.

Так или иначе, но все яснее становится то, что враг будет разбит и победа будет за нами. А случится это потому, что наше дело - правое.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».